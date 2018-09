- Berliner AfD-Fraktion plant Beschwerdeforum für Schüler

Beschwerdeforum oder Petz-Plattform? Die Hamburger AfD hat ein Portal eingerichtet, wo Schüler und Eltern Hinweise geben sollen, wenn Lehrerinnen oder Lehrer vermeintlich gegen das Neutralitätsgebot verstoßen, indem sie Stellung gegen die AfD beziehen. Die Berliner AfD plant nun, nachzuziehen. Wir sprechen darüber mit der landespolitischen Redakteurin Kirsten Buchmann.

An deutschen Schulen gilt das Neutralitätsgebot. Dazu gehört auch, dass dort keine Werbung für oder gegen demokratische Parteien gemacht werden darf. Nun beklagt die AfD, dieses Gebot werde verletzt. Zum Beispiel, indem Lehrer Stimmung gegen die AfD machten, zu Demonstrationen gegen die Partei aufriefen oder entsprechendes Material an Schulen verteilt werde.



Deshalb hat die AfD in Hamburg ein Online-Portal eingerichtet, wo Schüler oder Eltern entsprechende Fälle melden können. Die Berliner AfD will am Dienstag darüber entscheiden, ob auch hier ein solches Portal online geht.

Sind die Vorwürfe der AfD gerechtfertigt? Die landespolitische Redakteurin Kirsten Buchmann hat in der Sache recherchiert.