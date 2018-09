Bernd von Jutrczenka/dpa Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa

Mo 24.09.2018 | 07:05 | Interviews

- "Vertrauen in die Regierungsfähigkeit massiv beschädigt"

Nun wird er also Sonderberater im Innenministerium: Im Range eines Abteilungsleiters soll Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen für europäische und internationale Aufgaben zuständig sein - das ist die Einigung der Verhandlungen von CDU, CSU und SPD. Simone Lange, Flensburger Oberbürgermeisterin, gilt als Vertreterin des linken Flügels. Sie kritisiert die Vorgänge in der Causa Maaßen scharf: "Es fehlt an Vertrauen in die Grundeinstellungen der GroKo zum Thema Gerechtigkeit."

Weiter fordert Lange, dass sich die GroKo nun endlich Sachfragen widmen müsse. "Es geht um Altersarmut, es geht darum, dass immer mehr Kinder in Hartz IV-Familien leben. Dazu braucht unser Land Lösungen und eine Koalition, die sich als Partner verstehen." Wenn das nicht gelinge, müsse sich die SPD überlegen, ob sie die Koalition nicht lieber verlassen solle. Die SPD habe einen Anspruch, auch als Partei wahrgenommen zu werden und nicht nur als Regierungsbeteiligte.

Einlenken in der Causa Maaßen