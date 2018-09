Federico Gambarini/dpa Bild: Federico Gambarini/dpa

Mo 24.09.2018 | 06:45 | Interviews

- "Man muss jetzt die Erneuerbaren Energien deutlich ausbauen"

Im Herbst soll die Kohlekommission ein Konzept dazu vorlegen, wie die Wirtschaft in den Kohleregionen in NRW und Ostdeutschland so umgebaut werden kann, dass der Kohleausstieg nicht zu Strukturbrüchen führt. Wie wichtig ein solcher strategischer Plan ist, hat der Streit um die Räumung des Hambacher Forstes noch einmal vor Augen geführt. Energieökonomin Prof. Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagt: "Wenn man sofort die alten und ineffizienten Kraftwerke vom Netz nehmen würde, könnte man auch auf die Rodung des Hambacher Forstes verzichten." Der Konzern RWE sei schlecht beraten, so stark auf sein Recht zu pochen.