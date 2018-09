Soeren Stache/dpa Bild: Soeren Stache/dpa

- Rassismus: "Kein rein ostdeutsches Phänomen"

Welche Gegenmaßnahmen gegen wachsenden Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit sind sinnvoll? Darüber sprechen am Montag die Integrationsbeauftragten der ostdeutschen Bundesländer und die Integrationsbeautragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz. Sie sagte im Inforadio, Bund und Länder müssten ihre Zusammenarbeit verstärken. Wenn Vielfalt nicht erlebt werde, sei das Integrationsklima schlechter. Das könne aber auch in ländlichen Gegenden in Westdeutschland der Fall sein, nicht nur in Ostdeutschland. Die Integrationsbeauftragte der Landesregierung Sachsen-Anhalt, Susi Möbbeck (SPD) sagt: "Wir müssen die ganz konkrete praktische Integration noch besser unterstützen."



Grundsätzlich sei das Integrationsklima positiv, behauptet das "Integrationsbarometer 2018" des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Allerdings herrsche in den neuen Bundesländern in wichtigen Hinsichten eine andere politische Kultur als in den alten. Erstens sei eine gegenüber dem Staat und der Verwaltung eigenständige Zivilgesellschaft weniger stark ausgeprägt als in den westlichen Ländern. Es existierten weniger Vereine und Initiativen, das Engagement falle geringer aus. Es sei plausibel, derartige Befunde auf Mentalitäten und Praktiken zurückzuführen, die sich in autoritären Systemen gebildet haben.

