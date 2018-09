- Künstler gegen Seehofer: "Ich glaube, es reicht!"

Mit einem offenen Brief haben über 300 Kulturschaffende den Rücktritt von Innenminister Horst Seehofer gefordert. Mit-Initiator Moritz Rinke erklärt im Inforadio, dass viele der Unterzeichner die Aussagen Seehofers nach Chemnitz als untragbar ansähen. Der Innenminister habe gezeigt, dass ihm macht- und parteipolitische Interessen wichtiger seien als die Werte der Verfassung.



"Wir sind entsetzt" - so steht es in einem offenen Brief von vielen Menschen aus dem Kulturbetrieb in Deutschland. Knapp 300 haben ihn unterschieben. Sie fordern den Rücktritt von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), noch vor der Landtagswahl in Bayern. Ein einmaliger Vorgang ist das. Seehofer einige das Land nicht, er spalte es - heißt es weiter.

Der Titel des Schreibens: "Würde, Verantwortung, Demokratie". Viele bekannte Namen sind mit dabei: Schauspieler wie Meret Becker und Peter Lohmeyer, Berlinale-Chef Dieter Kosslick und Filmemacher Andres Veiel.

Mit-Initiator Moritz Rinke, Dramatiker und Romanautor, sagt: "Wenn sich so viele Kulturschaffende hinter einer Erklärung versammeln, dann scheint wohl ein breiter Konsens zu bestehen, dass das, was nach Chemnitz passiert ist und vor allem, wie diese Ereignisse in Chemnitz dann politisch verarbeitet wurden, sei es vom Verfassungsschutzpräsidenten oder dem Vorgesetzten dieses Präsidenten, dem Innenminister selbst, Herrn Seehofer, das durch diese gezielten Aussagen ein Punkt erreicht ist, der vielen, vielen zu weit geht. Ich glaube, es reicht."



Seehofer habe gezeigt, dass ihm machtpolitische und parteipolitische Interessen wichtiger seien, als die Arbeitsfähigkeit der Koalition und die Werte der Verfassung. "Gerade als Innenminister, der ja auch Verfassungsminister ist, das halten viele der Unterzeichner für untragbar."