Fr 21.09.2018 | 13:05 | Interviews

- Nidal R.-Portrait - "Das Bild ist Geschichte"

Das heroische Wandgemälde des in Berlin erschossenen kriminellen Clanmitglieds Nidal R. ist übermalt worden. Zwei Maler übertünchten das Graffiti im Stadtteil Neukölln am frühen Freitagmorgen im Beisein von Polizisten und des stellvertretenden Bezirksbürgermeisters Falko Liecke (CDU). "Das Bild ist Geschichte", sagte Liecke und wertete das Übermalen des Graffitis als klare Ansage an kriminelle Banden in Berlin. Unser Reporter Wolf Siebert hat sich vor Ort ein Bild der Lage gemacht.

Das inzwischen übertünchte Nidal R.-Portrait Bild: rbb