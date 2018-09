imago/Revierfoto Bild: imago/Revierfoto

Fr 21.09.2018 | 12:25 | Interviews

- "Das Internet vergisst das Cybermobbing nie"

Jeder dritte Erwachsene in Deutschland wurde einer Umfrage zufolge schon Opfer von Mobbing. In 57 Prozent der Fälle werden die Menschen am Arbeitsplatz gemobbt, wie aus der Erhebung des Bündnisses gegen Cybermobbing hervorgeht. Die Fallzahlen stiegen seit einer Vergleichsstudie von 2014 stetig an. Über Gründe dafür sprechen wir mit dem Vorsitzenden des Bündnisses, Uwe Leest.