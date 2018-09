- Die neue SPD-Krise - was empfiehlt Woidke?

Es gärt kräftig in der SPD: Nach dem Koalitionskompromiss zum bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen gerät Parteichefin Andrea Nahles zunehmend unter Druck. Am Montag wird der SPD-Bundesvorstand über die Causa Maaßen beraten. Dabei wird es auch um die Frage gehen, wie sich die SPD-Kabinettsmitglieder verhalten werden. Denn sie könnten Maaßens Versetzung noch verhindern. Welche Taktik empfiehlt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke seinen Genossen?



Arbeitslosenversicherung



Eine Absenkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozentpunkte wurde im Koalitionsvertrag vereinbart. Die Union forderte später jedoch eine Absenkung um 0,6 Prozentpunkte. Trotz Bedenken akzeptierte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) letztlich eine Absenkung um 0,5 Prozentpunkte, wenn auch mit einer Revisionsklausel für das Jahr 2022. Auch sollen im Gegenzug Weiterbildungsmaßnahmen stärker gefördert und der Zugang zum Arbeitslosengeld I erleichtert werden.



Asylstreit um Abschiebungen an der Grenze



Der große Krach in der Regierung im Frühsommer um die Forderung Seehofers nach Zurückweisungen von bereits anderswo registrierten Asylbewerbern direkt an der Grenze entzweite in erster Linie CDU und CSU. Die SPD, die Vorbehalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegen solche Direkt-Abschiebungen unterstützte, hatte Mühe, in der Debatte wahrgenommen zu werden. Mit der letztlich gefundenen Lösung, bilaterale Rückführungsabkommen mit Staaten wie Italien und Griechenland zu schließen, hatten die Sozialdemokraten nicht viel zu tun.



Einwanderungsgesetz



Weiterhin ungelöst ist der Streit um eine neue gesetzliche Regelung für den Zuzug ausländischer Fachkräfte. Das von der SPD hierfür ursprünglich vorgesehene Punktesystem taucht in den von Seehofer vorgelegten Eckpunkten nicht auf. Auch gegen die SPD-Forderung, gut integrierten Flüchtlinge mit fester Arbeitsstelle trotz Ablehnung ihres Asylantrags ein Bleiberecht in Deutschland einzuräumen, gibt es in der Union Widerstand, ebenso gegen die Forderung nach Einreisemöglichkeiten zur Arbeitssuche auch ohne konkretes Job-Angebot.



Verteidigungsetat



Bereits im Wahlkampf umstritten war der Verteidigungsetat. Während die Union sich zu dem Nato-Ziel bekennt, den Wehretat mittelfristig auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen, lehnt die SPD die damit verbundenen Milliardenkosten ab. Allerdings billigte Finanzminister Scholz dann doch einen Anstieg der Ausgaben für die Bundeswehr um rund elf Prozent allein von 2018 auf 2019. Auf der Strecke bleibt dabei die Festlegung im Koalitionsvertrag, wonach die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit gleichermaßen steigen müssten.



Familiennachzug für Flüchtlinge



Einer der Hauptknackpunkte in den Koalitionsverhandlungen war der Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz, wofür sich die SPD einsetzte. Vereinbart wurde letztlich, dass pro Monat bis zu 1000 Angehörige von in Deutschland lebenden Flüchtlinge mit dem eingeschränkten Schutzstatus einreisen dürfen. Im August erhielten jedoch nur 42 Familienangehörige die benötigten Einreisevisa, Kritiker verweisen auf eine Vielzahl bürokratischer Hürden.



