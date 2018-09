imago/Westend61 Bild: imago/Westend61

Fr 21.09.2018

- Brücken bauen über das Gespräch

Keine Frage, der Ton ist rauer geworden in den politischen Debatten. Manche sprechen sogar schon von einer Spaltung der Gesellschaft. Die Aktion "Deutschland spricht“ will das ändern. Mehrere Medienunternehmen haben sich zusammengetan, um Menschen, die sehr unterschiedlich denken, zusammenzuführen. Am Sonntag treffen die sich dann, um miteinander zu reden. Initiiert hat das im vergangenen Jahr "zeit-online". Einem Internet-Aufruf sind 28.000 Menschen gefolgt, letztlich treffen sich davon etwa 8.000, um zu diskutieren, erklärt zeit-online-Chefredakteur Jochen Wegner.