Do 20.09.2018 | 12:25 | Interviews

- Senftleben: "Konnten uns nicht vom Bundestrend abkoppeln"

In Brandenburg hat die AfD erstmals zur regierenden SPD aufgeschlossen: Beide Parteien kommen laut dem jüngsten Brandenburg-Trend auf 23 Prozent. Die AfD legt demnach einen Prozentpunkt zu, die CDU verliert 2 Punkte und kommt nur noch auf 21 Prozent. "Wir können uns nicht vom Bundestrend abkoppeln", begründet CDU-Landesparteichef Ingo Senftleben im Inforadio. "Die Menschen haben das Gefühl, dass das, was da in Berlin passiert, ein stückweit wie ein Affentheater ist. So lange das nicht aufhört, werden wir das Vertrauen nicht zurückgewinnen können," so Senftleben.

Seine Partei müsse für eine konsequente Anwendung der Gesetze und für einen handlunsfähigen Staat stehen, betonte Senftleben.



Sollte die FDP, so wie es der aktuelle Brandenburg-Trend besagt, in den Potsdamer Landtag zurückkehren, dann wären sechs Fraktionen im Parlament vertreten. Senftleben will Gespräche über eine Regierungsbeteiligung auch mit der AfD nicht kategorisch ausschließen: "Ich rede mit allen Parteien, das wird auch weiter meine Position bleiben. Wir dürfen der AfD nicht immer eine Opferrolle schenken, das hat die AfD stark gemacht."

CDU-Mitglieder sollen über Koalitionsvertrag entscheiden

Gleichzeitig betont der CDU-Landeschef: "So lange die AfD angeführt wird von Leuten, die sich nicht klar abgrenzen von Rechtsextremismus, so lange kann ich keine Gemeinsamkeiten erkennen. Und dennoch gilt für mich: Gespräche über Parteigrenzen müssen möglich sein, dazu gehören auch Klartextgespräche."



Letztlich hätten aber die brandenburgischen CDU-Mitglieder das letzte Wort, betont Senftleben: "Zu allererst entscheiden die Wähler. Unsere Mitglieder können dann hinterher über den Koalitionsvertrag entscheiden, alle können sich beteiligen, da gilt Transparenz."