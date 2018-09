- Schäfer-Gümbel hat wenig Hoffnung auf "substanzielle Ergebnisse"

Auf einem alternativen Wohnungsgipfel wollen die Verbände am Donnerstag und Freitag Alternativen zur Wohnungspolitik der Bundesregierung diskutieren. Am Freitag findet in Berlin der Wohngipfel der Bundesregierung mit Ländern und Kommunen statt.



Sozial- und Mieterverbände werfen der Bundesregierung Versagen in der Wohnungspolitik vor. Die Koalition sei nicht willens oder in der Lage, ernsthaft umzusteuern und eine Politik für Mieter und Wohnungssuchende zu machen, heißt es in einem gemeinsamen Forderungskatalog, der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Darin fordern der Mieterbund, der DGB, der Sozialverband VdK und der Paritätische Wohlfahrtsverband, Mieterhöhungen drastisch zu bremsen, den Kündigungsschutz zu verbessern und Vermietern die Abwälzung von Modernisierungsausgaben auf die Mieter zu erschweren.



In Deutschland fehlten eine Million Wohnungen. Es werde zu teuer gebaut, die Zahl der Sozialwohnungen sinke weiter, kritisiert das Bündnis, dem sich auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe und Selbsthilfegruppen angeschlossen haben. Das von der Koalition beschlossene Baukindergeld und Sonderabschreibungen für Investoren seien untauglich, um die Wohnungsnot zu lindern.