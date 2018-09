- Die Maaßen-Versetzung und ihre Folgen

Der bisherige Verfassungsschutz-Chef Maaßen fällt weich. Im Innenministerium soll er sich künftig als Staatssekretär um die öffentliche Sicherheit kümmern. Das bestätigte Bundesinnenminister Seehofer am Mittag. Diese Entscheidung sei allein aus Rücksicht auf den Koalitionspartner SPD gefällt worden - er selbst hätte Maaßen nicht versetzt, auch bei der Kanzlerin habe er keinen Vertrauensentzug erkennen können, betont der CSU-Politiker. Merkel selbst schweigt. In der SPD gärt es derweil - auch weil im Innenministerium ein SPD-Mann Platz für Maaßen machen muss. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Sabine Müller.



Mehrere SPD-Politiker, darunter auch Mitglieder des Parteivorstandes, brachten am Mittwoch einen Ausstieg aus der Koalition ins Gespräch. Der SPD-Vorstand will am Montag beraten. Für Sonntag ist nach Reuters-Informationen aus SPD-Kreisen ein Treffen des engsten Führungszirkels geplant. Doch die Führung unter Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles will das Regierungsbündnis fortsetzen. In einer Reuters vorliegenden Mail an alle SPD-Abgeordneten warb die Fraktionsspitze dafür, dass "wir uns wieder mit voller Kraft auf unsere eigentlichen Aufgaben konzentrieren können". Das seien etwa das Gute-Kita-Gesetz und der "Mietenwahnsinn".

Die Beendigung der Koalition mit CDU und CSU fordern bislang nur SPD-Vertreter, die das Regierungsbündnis von vornherein abgelehnt hatten. Der Chef der SPD-Nachwuchsorganisation Juso, Kevin Kühnert, etwa will in der Sitzung des Parteivorstandes am Montagvormittag für ein Aus der Koalition plädieren. "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende", sagte Kühnert noch am Dienstagabend der ARD, kaum dass die Entscheidung zur Ablösung und Beförderung von Maaßen beim Treffen der Spitzen von CDU, CSU und SPD gefallen war.



Deutliche Kritik an der Maaßen-Versetzung übte auch SPD-Parteivize Ralf Stegner. "Der Geduldsfaden in der großen Koalition ist sehr dünn geworden", sagte Stegner im Inforadio. "Herr Seehofer hat das Sommertheater zu verantworten, das ja nicht nur der CSU geschadet hat, sondern das der gesamten Politik, auch uns, geschadet hat. Und die einzigen Profiteure davon sind die Rechtspopulisten, auch im bayerischen Landtagswahlkampf. Die Geduld geht wirklich zu Ende, muss ich sagen. Andererseits haben wir wichtige Themen zu lösen, von Rente bis Pflege, bezahlbares Wohnen, Bildung und viele andere Fragen, weswegen wir ja in dieser Koalition sind. Das ist der Grund, nicht unsere Zuneigung zu Herrn Seehofer, die ist nämlich bei Null."



Ausdrückliche Befürworter der Koalition mit der Union hielten sich am Mittwoch zunächst bedeckt. Doch in der SPD hieß es, Partei- und Fraktionschefin Nahles sehe nicht den Punkt gekommen, an dem sich die Sozialdemokraten aus der Verantwortung in der Koalition verabschiedeten. Die SPD habe mit Seehofer einen der drei Parteivorsitzenden der Koalition zur Ablösung von Maaßen gezwungen, obwohl der CSU-Chef Maaßen zuvor sein Vertrauen ausgesprochen habe. "Dass das nicht schön wird, war allen klar", hieß es. Maaßens Beförderung sei aber Sache Seehofers. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sei darüber nicht glücklich gewesen. "Aber auch sie sah sich nicht in der Lage einzugreifen", wurde aus der SPD berichtet.