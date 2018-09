- Am Doppelhaushalt scheiden sich die Geister

Gleich die erste Sitzung nach der Sommerpause im brandenburgischen Landtag hatte es in sich: Der Doppelhaushalt 2019/20 sorgte für eine äußerst hitzige Debatte, denn der Etatentwurf reicht in die Zeit nach der Landtagswahl im September 2019 und bindet damit die künftige Regierung daran. Auch aus diesem Grund lehnt die Opposition die Haushaltspläne strikt ab. Dominik Lenz hat die Landtagssitzung für uns beobachtet.



Darf ein Landtag einen Doppelhaushalt beschließen, der schon weit in die neue Wahlperiode hineinreicht? In Brandenburg erwägen CDU und AfD Verfassungsklagen. Auch in Sachsen wird darüber gestritten - aber in anderen Konstellationen.

Der Entwurf von Finanzminister Christian Görke (Die Linke) umfasst rund 25 Milliarden Euro. Görke betonte, die Landesregierung von SPD und Linken setze den Konsolidierungskurs fort, zugleich werde in wichtige Bereiche wie Verkehrswege, Breitbandausbau und Bildung investiert.



CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben warf der rot-roten Koalition vor, sie wolle über die Landtagswahl im Herbst 2019 hinaus Fakten schaffen. Das sei unzulässig. "Das ist Regieren nach Gutsherrenart", rief Senftleben. Der Haushaltsplan für 2020 werde spätestens vor dem Verfassungsgericht scheitern. "Das ist die schlechteste Regierung, die Brandenburg seit 1990 erlebt hat", sagte Senftleben.



SPD-Fraktionschef Mike Bischoff wies die Kritik scharf zurück. "Was ist das für ein Unfug, Herr Senftleben", rief Bischoff. In vielen Bundesländern habe es bereits Doppelhaushalte unter Beteiligung der CDU gegeben, die in eine neue Wahlperiode hereinreichten. In Sachsen, wo auch am 1. September gewählt wird, plane eine CDU-geführte Landesregierung derzeit ebenfalls einen Doppelhaushalt. Ohne diesen Schritt wäre nicht sichergestellt, dass Anfang 2020 zum Beispiel Fördermittel weiter gezahlt werden könnten. Eine neue Regierung könne zudem über einen Nachtragshaushalt eigene Schwerpunkte schaffen.