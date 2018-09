- Maaßen-Abgang: Erleichterung beim Verfassungsschutz

Nach dem Wechsel von Hans-Georg Maaßen ins Innenministerium herrscht im Verfassungsschutz Erleichterung, berichtet ARD-Terror- und Geheimdienstexperte Michael Götschenberg. Denn der Streit der vergangenen Wochen habe der Behörde geschadet und nun sei ein Neuanfang möglich. Mit wem an der Spitze das geschehen soll, ist noch völlig offen.



Nun ist er also weg – zumindest beim Verfassungsschutz. Hans-Georg Maaßen geht als Staatssekretär ins Innenministerium. Den Streit in der Koalition haben die Parteichefs mit einer Beförderung gelöst. Aber es ist mitnichten so, dass jetzt nicht mehr gestritten wird. Am Tag danach gibt es viel Kritik an dieser Entscheidung – auch aus der SPD, deren Chefin ja beteiligt war an der Kompromissfindung.

Das ist die politische Debatte – aber wie geht’s weiter mit Maaßen? Der soll nun als Staatssekretär im Innenministerium in den Bereichen Cyber-Sicherheit und innere Sicherheit arbeiten, so dass er "zumindest nicht die Fachaufsicht über den Verfassungsschutz hätte", so ARD-Terrorismus- und Geheimdienstexperte Michael Götschenberg, "denn das wäre ja in der Tat auch ein bisschen aberwitzig."

In der Behörde selbst habe in den vergangenen Wochen eine Distanzierung von Maaßen stattgefunden, was aber in solchen Krisen völlig normal sei. Nun herrsche im Verfassungsschutz große Erleichterung vor, denn die Affäre habe der Behörde sehr geschadet. Nun gebe es die Möglichkeit für einen Neuanfang, so Götschenberg.