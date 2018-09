- Stegner: "Unsere Zuneigung zu Herrn Seehofer ist bei Null""

SPD-Parteivize Ralph Stegner hat den Wechsel von Verfassungsschutz-Präsident Maaßen als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium scharf kritisiert. Es sei empörend, dass damit ein Mann befördert werde, der das Vertrauen in die Politik so untergraben habe, sagte Stegner im inforadio. Innenminister Seehofer habe eine grobe Fehlentscheidung getroffen und die Koalition erneut gefährdet. Die Geduld mit ihm gehe wirklich zu Ende.



"Der Geduldsfaden in der großen Koalition ist sehr dünn geworden", so Stegner im Inforadio. "Herr Seehofer hat das Sommertheater zu verantworten, das ja nicht nur der CSU geschadet hat, sondern das der gesamten Politik, auch uns, geschadet hat. Und die einzigen Profiteure davon sind die Rechtspopulisten, auch im bayerischen Landtagswahlkampf. Die Geduld geht wirklich zu Ende, muss ich sagen. Andererseits haben wir wichtige Themen zu lösen, von Rente bis Pflege, bezahlbares Wohnen, Bildung und viele andere Fragen, weswegen wir ja in dieser Koalition sind. Das ist der Grund, nicht unsere Zuneigung zu Herrn Seehofer, die ist nämlich bei Null."

Kritik auch aus der Opposition



Auslöser der Debatte war die Äußerung Maaßens, ihm lägen keine belastbaren Informationen vor, dass es in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer gegeben habe - vielmehr sprächen gute Gründe dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video "um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken". In Chemnitz war am 26. August ein Deutscher erstochen worden. Des Totschlags tatverdächtig sind drei Asylbewerber. Nach der Tat hatte es Demonstrationen von Rechtsgerichteten, Neonazis, Gegnern der Flüchtlingspolitik sowie Gegenproteste gegeben.

FDP-Chef Christian Lindner sagte der "Welt": "An der Spitze des Verfassungsschutzes ist ein personeller Neuanfang nötig, um das allgemeine Vertrauen in den Inlandsnachrichtendienst zu stärken."

Auch der Grünen-Geheimdienstexperte Konstantin von Notz forderte einen kompletten Neustart. "Der Verfassungsschutz ist gerade in diesen Zeiten eine wichtige Behörde. Ihre Integrität muss über jeden Zweifel erhaben sein", sagte er den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch nannte eine Ablösung überfällig. "Schwarz-Rot ist nur noch im Krisenbewältigungsmodus."

Rückendeckung kam von rechts

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg räumte im ARD-"Morgenmagazin" ein, Maaßens Interview-Äußerung über die Vorfälle in Chemnitz sei "nicht glücklich" gewesen. "Die ganzen anderen Vorwürfe gegen Herrn Maaßen halte ich für falsch.

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel erklärte die Diskussion um Maaßen damit, dass dieser für seine Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik bestraft werden solle. "Jeder, der Merkels rechtswidrige Einwanderungspolitik kritisiert, wird von der etablierten Politik gnadenlos durch die Mangel gedreht", schrieb sie auf Facebook.