- Volkszählung 2011 war verfassungsgemäß

Der Zensus 2011 hat nicht gegen die Verfassung verstoßen, so haben die Bundesverfassungsrichter in Karlsruhe geurteilt. Dieser Richterspruch gefällt insbesondere den beschwerdeführenden Stadtstaaten Berlin und Hamburg nicht - denn für die hat das Folgen. Für Berlin summieren sich die Ausfälle aus dem Länderfinanzausgleich auf jährlich 470 Millionen Euro. Über die Einzelheiten der Gerichtsentscheidung spricht Oiliver Rehlinger mit ARD-Reporter Klaus Hempel.



Dass sich der Gesetzgeber in einem mehr als zehnjährigen Prozess für einen sogenannten registergestützten Zensus entschieden habe, sei nicht zu beanstanden, sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle bei der Urteilsverkündung. Auch andere Staaten setzten auf diese Methode. Sie verursache weniger Kosten und sei auch "grundrechtsschonender", weil nur noch ein kleiner Teil der Bürger Daten preisgeben müsse.



Eine qualitativ hochwertige Feststellung der Einwohnerzahlen sei "von hoher politischer und finanzieller Bedeutung", sagte Voßkuhle weiter. Die Anforderungen des Grundgesetzes an diese Ermittlung seien aber begrenzt. "Entsprechend weit ist der Gestaltungs-, Einschätzungs- und Prognosespielraum des Gesetzgebers."



Der Zweite Senat hält den Organisatoren zugute, dass nahezu alle Bausteine des Verfahrens 2001 schon einmal in einem Zensus-Test erprobt wurden. Die Richter weisen außerdem ausdrücklich daraufhin, dass die Länder in die Konzeption und Umsetzung der Volkszählung über ihre Statistikbehörden eng mit eingebunden waren. Sie hätten "ausreichende Kontroll- und Mitwirkungsmöglichkeiten" gehabt. Allerdings verpflichten die Verfassungsrichter den Gesetzgeber, aufgetretene Mängel bei künftigen Volkszählungen zu beheben. Der Zensus findet alle zehn Jahre statt, das nächste Mal also 2021.