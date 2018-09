- Immer mehr private Fahndungsaufrufe

Am vergangenen Sonntag wurde der Intensivtäter Nidal R. am hellichten Tag am Rand des Tempelhofer Feldes in Neukölln erschossen. Sein Tod steht mutmaßlich im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität durch arabische Familienclans, die sich in Berlin weiter ausbreiten. "Polizei und Staatsanwaltschaft haben ihren Druck in diesem Bereich erhöht", betont Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) im Inforadio. Die Kritik, wonach in diesem Bereich zu lange nichts passiert sei, teile er durchaus: "Wir müssen der Organisierten Kriminalität die Grenzen aufzeigen, und daran arbeiten wir hart."