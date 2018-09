dpa/yonhap Bild: dpa/yonhap

Di 18.09.2018 | 09:05 | Interviews

- Große Erwartungen an Korea-Gipfel

Südkoreas Präsident Moon Jae In will bei dem ab Dienstag geplanten innerkoreanischen Gipfel Bewegung in den festgefahrenen Dialog zwischen Nordkorea und den USA bringen. Bei seinem Besuch in Pjöngjang werde Moon auf eine "fortgeschrittene Denuklearisierung" Nordkoreas und die "Wiederbelebung eines ernsthaften Dialogs" seitens der USA dringen, sagte Moons Stabschef Im Jong Seok. Christian Taaks leitet die Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul. Er sagt: "Das Treffen könnte historische Bedeutung haben."

Am Dienstag soll der südkoreanische Präsident Moon Jae In in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un zusammentreffen. Dabei wird von Moon erwartet, dass er mit etwas Substanziellerem zurückkehrt als mit vagen Aussagen zur Denuklearisierung Nordkoreas. Denn zuletzt sind die Gespräche zwischen Washington und Pjöngjang über dieses Thema ins Stocken geraten. Neben der Denuklearisierung wird auch ein möglicher Friedensvertrag zwischen den beiden Koreas bei dem Treffen im Blickpunkt stehen. Beide Themen sind eng miteinander verknüpft: * Thema Denuklearisierung In privaten Gesprächen mit südkoreanischen Vertretern hat Kim laut Moon mehrfach sein aufrichtiges Interesse bekundet, das Thema Atomwaffen und Raketen zu verhandeln. In der Welle des Optimismus um die ersten beiden Gipfel und das Treffen von Kim und Trump sind jedoch Unstimmigkeiten untergegangen, zu was sich Kim eigentlich genau verpflichten wollte. "Der dritte Gipfel wird mehr Klarheit bringen, was Nordkorea mit einer kompletten Denuklearisierung der Halbinsel meint", sagt Kim Taewoo, ehemaliger Präsident des von der südkoreanischen Regierung finanzierten Instituts für Nationale Vereinigung. "Wenn der Norden die ganze Zeit mit guten Absichten verhandelt hat, wird Moon in der Lage sein, mit guten Resultaten zurückzukehren. Aber leider sehe ich dafür nur eine geringe Wahrscheinlichkeit." Es wäre extrem wichtig für Moon, von Kim ein klares Signal zu erhalten, dass er willig ist, glaubwürdige Aktionen für eine atomare Entwaffnung zu akzeptieren wie etwa eine detaillierte Beschreibung des nordkoreanischen Atomprogramms. Das wäre ein entscheidender Schritt, dieses abzurüsten. Trotz der jüngsten Absichtserklärungen zur Denuklearisierung der Halbinsel verfolgt Nordkorea seit Jahrzehnten dabei einen Kurs, der nichts mit der amerikanischen Definition davon zu tun hat: Es fordert einen Abzug der US-Truppen aus dem Süden sowie ein Ende des US-Atomwaffen-Schutzschirms über Südkorea und Japan. Differenzen darüber führten erst im vergangenen Monat dazu, das Trump einen Besuch seines Außenministers Mike Pompeo geplanten Besuch in Nordkorea absagte.

Audio rbb ARD-Studio Ostasien - Vor dem Korea-Gipfel Die Lage auf der koreanischen Halbinsel soll sich entspannen. Dafür setzt sich vor allem Südkoreas Präsident Moon Jae In ein. Auf dessen Engagement hin findet ab heute erneut ein Treffen zwischen ihm und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un statt. Es ist bereits das dritte Treffen in diesem Jahr. Kathrin Erdmann berichtet.