- Politisch der "richtige Schachzug"?

Der letzte Rest des Hambacher Forstes ist zum Symbol des Protestes gegen den Kohleabbau in Deutschland geworden. RWE hat seit längerem die Genehmigung für die Rodung. Mit der beginnenden Räumung der Baumhäuser ist der Streit darüber wieder voll entbrannt. Er belastet die Arbeit der Kohlekommission, die im Auftrag der Bundesregierung einen Konsens beim Thema Kohleausstieg erreichen soll. Manfred Fischedick ist Vizepräsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie - er hält eine Rodung des Forstes derzeit für keine gute Entscheidung.

Im Hambacher Forst hat die Polizei weitere Baumhäuser von Rodungsgegnern geräumt.



Außerdem wurde eine Sitzblockade von 20 bis 30 Demonstranten aufgelöst. Der Einsatz am fünften Tag der Räumung sei friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bisher sei gut die Hälfte der rund 50 Baumhäuser der Demonstranten geräumt - viele davon wurden bereits abgebaut.



Der Energiekonzern RWE will im Herbst weite Teile des Hambacher Forstes abholzen, um weiter Braunkohle baggern zu können. Der Wald gilt als Symbol des Widerstands gegen die Kohle und die damit verbundene Klimabelastung.

Mehrere Tausend Demonstranten hatten am Sonntag an der Grenze zum Hambacher Forst den Erhalt des Waldes westlich von Köln und einen schnellen Ausstieg aus der Kohleverstromung gefordert. Die Polizei sprach von mehr als 4000 Demonstranten, Aktivistengruppen von 5000 bis 9000 Teilnehmern.