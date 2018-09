imago/Chris Emil Janssen Bild: imago/Chris Emil Janssen

Mo 17.09.2018 | 12:05 | Interviews

- Pofalla-Zeitplan stößt auf breite Kritik

Die Braunkohlegegner im Hambacher Forst halten die Polizei auf Trab. Doch die Räumung kommt voran. Nun ist eine Debatte über den Zeitplan für den Kohleausstieg entbrannt. Ronald Pofalla, der Co-Vorsitzende der von der Bundesregierung eingesetzten Kohlekommission, schlägt vor, zwischen 2035 und 2038 die letzten Kohlekraftwerke zu schließen. Das sorgt auf Seiten der Grünen und Umweltaktivisten für Empörung. Torsten Huhn aus unserem Hauptstadtstudio fasst die Debatte zusammen.



tagesschau.de © NDR, honorarfrei Hambacher Forst - Hälfte der Baumhäuser geräumt Mit schwerem Gerät und Hundertschaften der Polizei geht die Räumung der letzten rund 20 Baumhäuser im Hambacher Forst weiter. Nach den Zusammenstößen gestern weist die Polizei Kritik am Einsatz zurück.

Der über einen Medienbericht angedeutete Kompromiss der Kohlekommission zu einem Zeitplan für den Braunkohle-Ausstieg hat in Ostdeutschland heftige Kritik hervorgerufen. Politiker, Braunkohle-Beschäftigte und selbst Mitglieder aus der Kohlekommission reagierten im Osten und darüber hinaus empört. Immer wieder hatte es aus den Braunkohleländern die Forderung an die Kohlekommission gegeben, zuerst an den Strukturwandel zu denken, bevor über einen Kohleausstieg nachgedacht wird.

"Das Gremium ist obsolet"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) forderte Aufklärung zur Arbeit der Kohlekommission. Das Gremium sei obsolet, wenn es Vorfestlegungen gebe, sagte der Regierungschef am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Die Arbeit der Kommission hat nur einen Sinn, wenn sie an Fakten orientiert ist und ergebnisoffen." Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) lehnt derzeit eine Diskussion über konkrete Daten für den Kohleausstieg strikt ab.



Beide Ministerpräsidenten reagierten auf einen "Spiegel"-Bericht, wonach sich in der von der Bundesregierung eingesetzten Kohlekommission eine Einigung beim Ausstieg aus der Kohleverstromung abzeichnet. Demnach sollen die letzten Kohlekraftwerke zwischen 2035 und 2038 geschlossen werden. Eine entsprechende Kompromisslinie habe Bahn-Vorstand Ronald Pofalla, der Co-Vorsitzender der Kommission ist, nach einer Reihe von Gesprächen mit den anderen Mitgliedern der Kommission erarbeitet und diese im Bundesumweltministerium sowie im Kanzleramt vorgestellt, hieß es in dem Bericht weiter. Das Umweltministerium bestätigte am Samstag, dass es Gespräche gegeben habe. Zu den Inhalten wollte sich eine Sprecherin aber nicht äußern.

Gerber weist Spekulationen zurück