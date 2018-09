dpa/Carsten Rehder Bild: dpa/Carsten Rehder

Mo 17.09.2018 | 13:05 | Interviews

- Experte: "Einige Denkfehler" bei Diesel-Plänen

Bundesverkehrsminister Scheuer strebt offenbar eine Art Abwrackprämie der Autoindustrie an, um Diesel-Fahrverbote in den Städten zu verhindern. Der CSU-Politiker sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die Auto-Industrie müsse den Besitzern alter Dieselautos attraktive Angebote für den Wechsel zu schadstoffarmen Fahrzeugen machen. Professor Stefan Reindl leitet das Institut für Automobilwirtschaft - er sieht die neuen Scheuer-Vorschläge skeptisch und sieht durchaus einen Zusammenhang mit dem Wahlkampf in Bayern.

Besitzer älterer Dieselautos sollen nach dem Willen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit neuen Angeboten zum Umstieg auf sauberere Autos bewegt werden. "Die Autohersteller sind hier zwingend in der Pflicht", sagte er der "Frankfurter

Allgemeinen Zeitung". Die bisherigen Kaufprämien seien "offenbar nicht attraktiv genug", die Hersteller müssten nachbessern. Im Kampf gegen Luftverschmutzung und Fahrverbote äußerte Scheuer erneut Bedenken gegen Hardware-Nachrüstungen an älteren Diesel-Pkw, schloss sie aber auch nicht aus. "Wir denken nach allen Seiten", sagte er.