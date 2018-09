- Bürgermeister: "Köthen wurde instrumentalisiert"

Seit Tagen haben rechte Gruppierungen im Netz für Demonstrationen in Köthen mobilisiert, allen voran Pegida und Zukunft Heimat aus Brandenburg. Gewalt gab es am Sonntagabend offenbar keine, alles blieb friedlich. Und doch kamen rund 1.400 rechte Demonstranten in die Stadt nach Sachsen-Anhalt. "Die meisten davon waren Auswärtige, die mit Zügen kamen. Schlimm genug, dass man sich Köthen ausgesucht hat", kritisiert Oberbürgermeister Bernd Hauschild (SPD).

Eine Woche nach dem Tod eines 22-Jährigen verlief die Demonstration auch nach Hauschilds Angaben störungsfrei. "Wir haben unser Köthen wieder", äußerte er sich am Montagmorgen im Inforadio zufrieden. In der Stadt waren bei der rechtsgerichteten Demo Plakate wie "Volksverräter absetzen", "Heimatliebe ist kein Verbrechen" und "Es reicht, Frau Merkel, sie muss weg" zu sehen. Mehr als 1000 Polizisten aus mehreren Bundesländern sicherten das Geschehen ab. Reiterstaffeln und Wasserwerfer waren im Einsatz.



Am Vortag hatte die Kleinstadt mit gut 26.000 Einwohnern ein Zeichen für ein friedliches Köthen gesetzt: Es wurden auf zahlreiche Straßen und Plätze bunte Kreidebotschaften wie "Frieden für Köthen" und "bunt ist schön" gemalt. Die Botschaften zierten den Markt auch noch während der rechtsgerichteten Demo am Sonntag. Auch die Köthener Jakobskirche öffnete am Sonntagnachmittag erneut ihre Türen und hielt mit Hunderten Teilnehmern einen Friedensgottesdienst ab.



Hintergrund der Demos ist der Tod eines 22-Jährigen vor einer Woche. Nach Behördenangaben starb der schwer herzkranke Deutsche an einem Infarkt, nachdem er sich schlichtend in einen Streit zwischen mehreren Afghanen eingeschaltet hatte und ins Gesicht geschlagen wurde. Zwei 18 und 20 Jahre alte Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Seit dem Tod des Mannes gab es mehrere Demos in der Stadt. Bei der ersten Spontandemo vor einer Woche waren laut Verfassungsschutz rund 500 Rechtsextreme unter den 2500 Teilnehmern. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Volksverhetzung.