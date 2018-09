imago/Alfonso Di Vincenzo Bild: imago/Alfonso Di Vincenzo

Mo 17.09.2018 | 09:25 | Interviews

- Mafia-Bekämpfung: Was kann Berlin lernen?

Eine Woche nach dem Tod von Nidal R. treibt viel Menschen in Berlin die Sorge vor einem eskalierenden Bandenkrieg auf offener Straße um. Die Kriminellen unter den arabischen Großfamilien in der Hauptstadt suchen immer offensiver die bewaffnete Konfrontation. Der Journalist Sandro Mattioli beschäftigt sich seit Jahren mit der italienischen Mafia. Im Inforadio sagt er: "Es gibt Ähnlichkeiten mit den arabischen Clans wie die familiäre Abschottung. Aber: die Mafia würde eine solche Tat nie begehen und für so viel Aufsehen sorgen."

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel kündigte in der vergangenen Woche im Inforadio an, man wolle an die nicht-kriminellen Teile der arabischen Großfamilien herankommen und junge Männer zum Aussteigen bewegen. "Das ist ein richtiger, aber schwerer Weg", kommentiert Mattioli. In Italien habe man Jugendliche durch Strafersatzhandlungen aus den Familien genommen und woanders hingebracht. "Das lief erfolgreich, aber der Leidensruck solcher Jugendlicher ist auch viel größer als in Berlin", so der Mafia-Experte. Eine Chance sieht er vielmehr in weiblichen Mitgliedern arabischer Clans: "Diese Frauen werden mit dem patriarchalischen Menschenbild konfrontiert und sehen gleichzeitig, dass das Leben auch ganz anders sein kann. Das wäre ein Ansatzpunkt."



Dass es nach dem Mord an Nidal R. zu Racheaktionen in Berlin kommen könnte, betrachtet Mattioli derweil als "sehr wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass man im Hintergrund Frieden schließt. Innerhalb dieses Systems ist es eine wahnsinnige Kränkung, wenn jemand ermordet wird."

Stichwort: 'Ndrangheta - mächtiger Mafia-Clan aus Kalabrien Die 'Ndrangheta gehört zu den mächtigsten Mafia-Organisationen der Welt und ist längst international über die Grenzen Italiens hinaus aktiv. Beheimatet ist sie in der Region Kalabrien, der Spitze des italienischen "Stiefels" auf dem Festland gegenüber der Insel Sizilien. Sie dominiert den internationalen Drogenhandel, verdient ihr Geld aber auch mit Waffenhandel, Geldwäsche und durch Korruption. Experten schätzen, dass die 'Ndrangheta jährlich einen weltweiten Umsatz zwischen 50 und 100 Milliarden Euro macht. Nach Angaben der US-Bundespolizei FBI hat sie etwa 6000 Mitglieder in 160 sogenannten Clans. Diese hängen über Familienbande miteinander zusammen. Die 'Ndrangheta hat auch in Deutschland ein festes Standbein. Clans der Organisation waren etwa für die Mafia-Morde von Duisburg verantwortlich, bei denen 2007 sechs Menschen vor einer Pizzeria erschossen wurden. Nach dem Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia wurde immer wieder über eine Verwicklung der 'Ndrangheta spekuliert, die auch auf der Mittelmeerinsel aktiv ist.

Bezirksbürgermeister Martin Hikel forderte inzwischen auch eine engere bundesweite Zusammenarbeit der Behörden. "Wir brauchen eine bundesweit einheitliche Definition von Clan-Kriminalität", sagte der SPD-Politiker der Zeitung "BZ" (Samstagsausgabe).



Justizsenator Dirk Behrendt kündigte ein Treffen mit den Berliner Ressortchefs für Inneres sowie Finanzen an. "Wir wollen schauen, wo wir unsere Zusammenarbeit noch weiter intensivieren können", sagte der Grünen-Politiker der "Berliner Morgenpost" (Sonntag). Im Visier seien vor allem die Geldströme der Banden.