rbb/Goltz Bild: rbb/Goltz

Mo 17.09.2018 | 06:45 | Interviews

- Ziel verfehlt - neuer Anlauf in 2019?

2:04:23 - mit dieser Zeit hat unsere Marathonstaffel 2018 den Berlin-Marathon absolviert. Für den von Top-Star Kipchoge erlaufenen unglaublichen neuen Weltrekord von 2:01:39 hat es also deutlich nicht gereicht. Ein Starter erschien nicht am verabredeten Punkt, eine Läuferin musste wegen eines Krampfes den Staffelstab früher als geplant übergeben - es lief also so manches schief. Um so bemerkenswerter ist die Leistung unserer Läuferinnen und Läufer zu bewerten. Wir ziehen Bilanz mit Redaktionsleiter und Staffel-Organisator Alexander Krahe.