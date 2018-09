Bild: imago/Hartmut Müller-Stauffenberg

Mo 17.09.2018 | 07:45 | Interviews

- Ein Jahr nach der Wahl - Demokratie in Gefahr?

Vor genau einem Jahr ging der Bundestagswahlkampf in den Endspurt, dann das quälende Ringen um eine neue Regierung, erst ohne SPD, dann doch mit. So richtig geräuschlos läuft der GroKo-Motor derweil nicht: erst der Streit um die Asylpolitik, jetzt der Fall Maaßen. Wir schauen in dieser Woche auf das Jahr nach der Bundestagswahl zurück. Den Auftakt macht ein Gespräch mit dem Berliner Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel, mit dem wir die gegenwärtige Lage unserer Demokratie und der Bundesregierung analysieren wollen.



Nach der Bundestagswahl 2013 dauerte es 86 Tage, bis das schwarz-rote Kabinett vereidigt werden konnte - damals Rekord. Doch noch nie war eine Regierungsbildung so langwierig wie diesmal. 24. September 2017: Die Bundestagswahl beschert den Parteien der großen Koalition ein historisch schlechtes Ergebnis. Während die SPD den Gang in die Opposition ankündigt, zeigen sich FDP und Grüne für ein Bündnis mit der Union offen, die stärkste Kraft bleibt. 18. Oktober: Die Sondierungen für eine sogenannte Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen beginnen in Berlin - zunächst mit Treffen einzelner Parteien. Zwei Tage später tagt erstmals die große Runde.

Auch auf Inforadio.de imago/Emmanuele Contini Rückblick - Rot sieht schwarz 171 Tage mussten nach der Bundestagswahl ins Land ziehen, ehedem eine neue Bundesregierung ihre Arbeit aufnehmen konnte. Das Jamaika-Experiment scheiterte krachen noch bevor es überhaupt loslegen konnte. Und danach zerfleischte sich die SPD fast selbst, bis dann doch eine Neuauflage der Großen Koalition zustande kam. Angela Ulrich aus unserem Hauptstadtstudio fasst die turbulenten Monate nach der Bundestagswahl zusammen.