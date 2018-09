Bild: Zinken/dpa

- Erwartungen an die Politik nach Tod von Nidal R.

Die Tat schlägt weiter hohe Wellen: Am vergangenen Sonntag wurde der Intensivtäter Nidal R. am hellichten Tag und auf offener Straße am Rand des Tempelhofer Feldes in Neukölln erschossen. Sein Tod steht mutmaßlich im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität durch arabische Familienclans, die sich in Berlin weiter ausbreiten. Müssen wir uns an Schießereien auf offener Straße gewöhnen? Fragen dazu an Berlins Innensenator Andreas Geisel, SPD.

Es war schon ein etwas seltsames Bild, als 150 Polizisten in Berlin die Beerdigung eines stadtbekannten Kriminellen bewachten. Es gab viel Aufmerksamkeit für Nidal R., der mutmaßlich für einen arabischstämmigen Clans arbeitete, diesem jedoch nicht selbst angehörte. Bis zu 2000 Trauergäste - die meisten von ihnen Männer - strömten am Donnerstag zu der Bestattung des 36-Jährigen auf den Schöneberger Friedhof. Ein Sicherheitsdienst wurde zusätzlich bestellt, die Männer tragen Schutzwesten. Alles ohne Störungen, meldet die Polizei dann gegen Mittag erleichtert. Nach islamischem Ritus liegt der Leichnam schließlich in Tücher gehüllt in der Erde, wie ein Kirchenmitarbeiter berichtet.

Nidal R. galt als Teil der kriminellen Netzwerke von Großfamilien, aber nicht als deren Führungsfigur oder Vordenker. Schon vor seinem Tod war über ihn eine Menge öffentlich bekannt - wenig Gutes. Im Libanon geboren, soll er in Berlin bereits im Alter von zehn Jahren erste Straftaten begangen haben. Seit er mit 14 strafmündig wurde, stand er immer wieder vor Gericht. Aus Gründen des Jugendschutzes wurde unter dem Namen "Mahmoud" über ihn berichtet. Die Anklagen lauteten auf Körperverletzung, Raub, Bedrohung, Nötigung, Drogendelikte, Fahren ohne Führerschein, Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht. Es gab Dutzende Ermittlungsverfahren.