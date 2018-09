- Chemnitz: Bartl kritisiert Kommunikation

Knapp drei Wochen nach den Vorfällen in Chemnitz ist ein weiterer Mann verurteilt worden, weil er den "Hitlergruß" gezeigt hat. Der 34-Jährige muss fünf Monate in Haft. Der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Sächsischen Landtag, Bartl, begrüßte dieses Urteil. Das Amtsgericht habe rasch gehandelt. Die Strafe müsse der Tat auf dem Fuße folgen, sagte er im Inforadio. Kritisch sieht Bartl allerdings die Kommunikationsarbeit der sächsischen Ermittlungsbehörden.



Nach dem Tötungsdelikt in Chemnitz habe es keinerlei offensive Informationen gegeben, so Bartl wörtlich:

"Die Herangehensweise der Ermittlungsbehörden in Sachsen-Anhalt im Kontext mit dem entsprechenden Tötungsdelikt in Köthen, wo wenige Tage nachdem die Ermittlungen eingeleitet sind der zuständige Oberstaatsanwalt und Rechtsmediziner vor die Medien treten und sagen: 'Das ist richtig und das ist falsch, das ist Gerücht und das ist Wahrheit' - das ist genau das, was wir uns bei einem so sensiblen Delikt auch gewünscht hätten."

Nach dem Vorfall waren in Chemnitz mehrmals rechte Gruppen auf die Straße gegangen. Dabei kam es zu Angriffen auf ausländisch aussehende Menschen.

Zwei Männer aus dem Irak und aus Syrien sollen den Chemnitzer Ende August mit Messerstichen getötet haben. Ein dritter Verdächtiger ist auf der Flucht.

Die beiden festgenommenen Verdächtigen fordern, aus der Untersuchungshaft freizukommen.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben die Männer über ihre Anwälte Anträge auf Haftprüfung gestellt. Darüber soll in der kommenden Woche entschieden werden. Laut NDR-Informationen bestreitet einer der Beschuldigten, dass er an der Tat beteiligt war. Er habe mehrere Meter abseits gestanden.