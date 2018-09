RT Bild: RT

Fr 14.09.2018 | 15:25 | Interviews

- Ein bizarres Interview auf "RT"

Es war ein seltsamer Auftritt gestern im staatlichen russischen Auslandsfernsehsender RT: Zwei Männer wurden da präsentiert, die von den britischen Behörden in der vergangenen Woche zur Fahndung ausgeschrieben worden waren: Alexander Petrow und Ruslan Boschirow. Großbritannien macht sie für den Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter in Salisbury im März dieses Jahres verantwortlich. Unser Korrespondent Oliver Soos hat die Sendung in Moskau verfolgt und berichtet.

Die beiden hätten sich bemüht, entsetzt und verängstigt zu wirken, sagt Soos. "Sie erzählten die ganze Zeit ihre Geschichte, dass sie Touristen und per Zufall in diesen Schlamassel geraten seien. Ich fand, sie wirkten ernst und kühl - ich habe da keine echten Emotionen gesehen. Man konnte nicht wirklich hinter ihre Fassaden gucken."

Nach britischer Überzeugung arbeiten Petrow und Boschirow für den russischen Militärgeheimdienst GRU: Sie seien genau zum passenden Zeitpunkt von Moskau nach London und wieder zurück geflogen. In diesen wenigen Tagen seien sie zweimal in Salisbury gewesen. Videoaufnahmen zeigen sie am Wohnhaus der Skripals. Außerdem seien in ihrem Zimmer Spuren von Nowitschok gefunden worden. Schon vor ein paar Tagen hatte Russlands Präsident Putin öffentlich erklärt, die beiden Männer seien gefunden worden, es handele sich aber um harmlose Zivilisten. Und wie zum Beweis bekräftigten die beiden gestern bei ihrem Auftritt im RT-Fernsehen: Sie seien als normale Touristen in Salisbury gewesen, um sich dort die bekannte Kathedrale anzuschauen.

Die Reaktionen auf den bizarren Auftritt: Viele Russen mutmaßen, dass Präsident Putin die Engländer mit dieser Inszenierung "ein bisschen auf den Arm nehmen wollte", so Soos. "So nach dem Motto: Seht her, da sind eure Verdächtigen, wir präsentieren sie im Fernsehen, und sie erzählen euch was vom Pferd." Die regierungstreuen Medien in Russland geben einfach eins zu eins die Aussagen der beiden wieder. Die regierungskritischen Medien hingegen hauen drauf und spotten auch, ebenso viele User im Internet: "Jaja, der schöne Touri-Ort Salisbury mit seiner wunderbaren Kathedrale... komisch, dass man diesen ach so hohen Kirchturm vom Bahnhof aus so schwer findet, dass man im Ort herumirren und zufällig auch am Skripal-Haus vorbeikommen muss!" Die Ausführungen der Beiden werden in Russland wortwörtlich genommen und durch den Kakao gezogen.