Ohne Ergebnis blieb am Donnerstag das Krisentreffen im Kanzleramt zum Fall Maaßen. Erst am kommenden Dienstag soll nun über das weitere Vorgehen entschieden werden. Die SPD hat sich jedoch längst festgelegt und sagt: "Maaßen muss gehen!" Innenminister Seehofer hält hingegen noch am Verfassungsschutzpräsidenten fest. Der CSU-Politiker Michael Kuffer ist Mitglied im Innenausschuss des Bundestags. Wir fragen ihn: Wie stark wird seine Partei für Maaßen kämpfen?