- Susanna Karawanskij soll neue Gesundheitsministerin werden

Ein Skandal - und seine Folgen: Der Skandal um mutmaßlich gestohlene Medikamente rund um die Brandenburger Firma Lunapharm hat Gesundheitsministerin Diana Golze von den Linken den Job gekostet. Das war Ende August. Jetzt wurde eine Nachfolgerin gefunden: Susanna Karawanskij soll das Amt übernehmen - sehr wahrscheinlich, muss man sagen, denn offiziell beschlossen werden soll die Personalie erst am Freitagabend. Wer ist Susanna Karawanskij? Fragen dazu an Torsten Sydow, RBB-Redakteur für Landespolitik Brandenburg.



Ihre familiären Wurzeln reichen in die Ukraine. Bis Herbst vergangenen Jahres saß sie für die LINKEN-Fraktion im Bundestag und war Mitglied des Finanzausschusses. "Der ist so begehrt wie der Auswärtige oder der Innenausschuss. Da können wir schonmal schlussfolgern: Frau Karawanskij weiß sich durchzusetzen."

Sie 38 Jahre jung, verheiratet und hat ein Kind. Die studierte Politikwissenschaftlerin (Uni Leipzig) ist seit ca. 10 Jahren Mitglied der LINKEN. Zunächst war sie in der nord-sächsischen Kreispolitik tätig - und zwar in dem Kreis, der an den süd-brandenburgischen Kreis Elbe-Elster grenzt.

Karawanskij ist keine Unbekannte im politischen Alltag, aber das Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen, Familie und Arbeit in Brandenburg zu übernehmen, wird "garantiert ihre größte Herausforderung", so die Einschätzung von Sydow.

Kollegen beschreiben sie als ehrgeizig, konsensfähig, diskussionsfreudig und fähig, sich schnell in neue Themen einarbeiten. Mit Problemen im Osten wie Pflege oder medizinische Versorgung kenne sie sich bestens aus.

Warum die Suche nach einer Nachfolgerin für Golze so lange dauerte, erklärt sich Sydow so: Mehrere Kanditat*innen der LINKEN hätten abgewunken; zudem ist der Job auf 12 Monate terminiert, denn im nächsten Jahr (am 1. September 2019) wird in Brandenburg gewählt.