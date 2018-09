- Hambacher Forst: "Räumung ist nicht hilfreich"

Mit Baggern, Räumpanzern und Wasserwerfern ist die Polizei am Donnerstag in den Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen eingerückt. Die Beamten wollten die Klimaschützer vertreiben, die durch die Besetzung von Baumhäusern verhindern wollten, dass der Wald abgeholzt wird, um weiter Braunkohle zu baggern. Der Streit zeigt: An der Kohle scheiden sich die Geister - das ist auch in den Kommentarspalten der Zeitungen so.