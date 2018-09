imago Bild: imago

Fr 14.09.2018 | 06:45 | Interviews

- "Das Finanzsystem stand kurz vor der Kernschmelze"

Es war der Ausgangspunkt einer globalen Finanzkrise: Morgen vor exakt zehn Jahren ist die US-Investmentbank Lehmann Brothers pleite gegangen. Die Krise habe dazu geführt, dass die Menschen das Vertrauen in den Nationalstaat teilweise verloren hätten", sagt Ökonom Prof. Henrik Enderlein von der Hertie School of Governance. Er warnt: "Die nächste Krise wird kommen. Und wir sind nicht so vorbereitet, wie wir vorbereitet sein sollten!"