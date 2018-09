- Neue Vorwürfe gegen Maaßen, SPD-Spitze fordert seine Entlassung

Nach Recherchen des ARD-Magazins KONTRASTE soll Verfassungsschutzpräsident Maaßen in einem persönlichen Gespräch vertrauliche Zahlen an die AfD weitergegeben haben. Mittlerweile fordert nun auch die SPD-Spitze seinen Rücktritt. Droht eine Koalitionskrise? "Ich glaube nicht, dass die Koalition daran zerbrechen wird", sagt Julia Barth aus dem ARD-Hauptstadtstudio.



"Für die SPD-Parteiführung ist völlig klar, dass Maaßen gehen muss. Merkel muss jetzt handeln", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag mit Blick auf Maaßens Einlassungen zu ausländerfeindlichen Vorfällen in Chemnitz.

Damit droht direkt nach Ende der Sommerpause die nächste Zerreißprobe für die erst ein halbes Jahr amtierende große Koalition. SPD-Chefin Andrea Nahles hatte am Montag von Maaßen klare Belege für seine Aussagen in der "Bild"-Zeitung eingefordert: "Sollte er dazu nicht in der Lage sein, dann ist er in seinem Amt nicht länger tragbar." Maaßen hatte in einem Interview gesagt, es lägen keine Belege dafür vor, dass ein im Internet kursierendes Video von einem Angriff auf Ausländer authentisch sei. Später relativierte er dies.