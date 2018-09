Bild: rbb|24/Mark Allhoff

- Arabische Clans - die unterschätzte Gefahr

Die Polizei fahndet nach wie vor nach den Tätern, die am Sonntag am Tempelhofer Feld Nidal R. ermordet haben. Der Intensiv-Straftäter gehörte einem arabischen Clan an und wurde auf offener Straße durch acht Kugeln getötet. Am Donnerstag findet die Beerdigung in Schöneberg statt. Der Berliner Islamwissenschaftler Ralph Ghadban beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Clanstrukturen in Berlin. Leon Stebe sprach mit ihm über die Hintergründe der organisierten Kriminalität durch Familienclans in Berlin.

Das Opfer war kein Unbekannter in der Szene - deshalb werden zur Beerdigung viele Angehörige, Freunde und Bekannte erwartet. Aber Nidal R. hatte auch viele Feinde, "und das hat ihn das Leben gekostet". Dabei hatte Nidal R. keinen großen Einfluss, weil er zu keinem Clan gehörte. "Seine Familie ist sehr klein. Aber er ist als Person ziemlich brutal und furchterregend aufgetreten. Er brauchte den Schutz von einem anderen Clan. Dem hat er seine Dienste angeboten, und der hat ihn einigermaßen geschützt - aber in diesem Fall offensichtlich nicht genug."

Nidal R. war Palästinenser, und die "furchterregenden" Clans gehören zur Gruppe der libanesischen Kurden. Eine "Blutrache" für Nidal R. wird es vermutlich nicht geben, da diese von Verwandten verübt wird. Zu erwarten sei eher dass der Clan, mit dem er verbündet war, versucht, etwas gegen die Angreifer zu unternehmen, um sein Revier zu verteidigen. "Das wird passieren und ist zu erwarten. Mit welcher Heftigkeit weiß man nicht, weil alle jetzt sehr intensiv von der Polizei beobachtet werden."