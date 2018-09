SPD und Grüne: "Vertrauen in Maaßen ist beschädigt"



Verfassungsschutz-Präsident Maaßen bleibt trotz seiner umstrittenen Äußerungen über die Ereignisse in Chemnitz im Amt. Innenminister Seehofer sagte nach einer Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses, es werde keine personellen Konsequenzen geben. Ausschuss-Mitglieder von SPD, Linken und Grünen zeigten sich dagegen nicht überzeugt. Burkhard Lischka (SPD), Obmann im Innenausschuss und Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium, äußerte sich im Inforadio enttäuscht.







Inzwischen wurden weitere Details aus Maaßens Bericht an das Innenministerium bekannt.

Maaßen hatte in einem Interview gesagt, seiner Behörde lägen keine belastbaren Informationen für Hetzjagden in Chemnitz vor.

Auch gebe es keine Belege dafür, dass das im Internet kursierende Video dazu authentisch sei. Innenminister Seehofer hatte von Maaßen einen Bericht mit Begründungen für die Thesen verlangt. Dieser Bericht soll Gegenstand der Beratungen in der Sondersitzung des Innenausschusses sein. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte am Montag gesagt, nach Auswertung des Berichts werde man entscheiden, wie damit umzugehen sei.