Do 13.09.2018 | 10:05 | Interviews

- Wie Spanien auf die Flüchtlingsfrage reagiert

Die EU-Innenminister treffen sich am Donnerstag und Freitag in Wien. Thema einmal mehr ist die Flüchtlingspolitik. Während man da auf EU-Ebene seit Jahren nicht vorankommt, verändern sich die Routen der Menschen. Der Weg über Griechenland und den Balkan ist dicht, Italien weist immer mehr Flüchtlingsboote ab. Jetzt steht Spanien im Focus. Dirk Gebhardt ist Migrationsforscher an der Universität Barcelona. Nach seinen Worten wird das Thema in Spanien "relativ unaufgeregt" diskutiert.



Anfang des neuen Jahrtausends habe Spanien rund fünf Millionen neue Zuwanderer gehabt. "Man ist hier durchaus gewöhnt, dass viele neue Leute ankommen und darunter auch Menschen in relativ prekären Situationen, wie das auch jetzt wieder der Fall ist."



Allerdings dränge Spanien auf eine europäische Lösung, vor allem im Hinblick auf Schiffe, die im Mittelmeer Flüchtlinge aufnehmen. Kurzfristiges Ziel sei, bei den Rückübernahme-Abkommen eine gesamt-europäische Politik zu definieren. Für die Kontrolle der Migration ist aus spanischer Sicht vor allem Marokko wichtig - "das aber nur bedingt kooperiert. Hier erhofft sich Spanien die Hilfe anderer europäischer Länder, die marokkanische Regierung dazu zu bringen, stärker zu kooperieren."

