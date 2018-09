imago/MiS Bild: imago/MiS

Do 13.09.2018 | 12:25 | Interviews

- Mehrheit sagt: Sexuelle Belästigung sollte Thema in Schulen sein

45 Prozent der Frauen und 30 Prozent der Männer sehen sexuelle Belästigung in Deutschland als ernsthaftes Problem - so ein Ergebnis des ifo-Bildungsbarometers. Es wurde am Donnerstag in Berlin vorgestellt. Die Frage in diesem Jahr lautete: "Was denken die Deutschen über die #metoo-Debatte und sollte sie im Unterricht behandelt werden?" Über die Ergebnisse der Studie sprechen wir mit Ludger Wößmann, Leiter des ifo-Zentrums für Bildungsökonomik, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität München.