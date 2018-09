AP Bild: AP

- So war die Generaldebatte im Bundestag

Am zweiten Tag der Haushaltsdebatte im Bundestag stand der Etat der Kanzlerin auf dem Prüfstand, und nach alter Tradition nutzten Regierung und Opposition diesen Tagesordnungspunkt für eine Generalsaussprache über die aktuelle Politik. Die Themen lagen auf der Hand: Die Flüchtlingspolitik, die Ereignisse in Chemnitz und Köthen, die Spaltung der Gesellschaft, die Situation in Syrien. Jörg Seisselberg in unserem Hauptstadtstudio hat die Debatte verfolgt und berichtet.

Als erster Redner verzichtete AfD-Fraktionschef Alexander Gauland auf einen aggressiven Ton und auf Provokationen. Er setzte auf Argumente als Rechtskonservativer und distanzierte sich von Rechtsextremen, die vor Kurzem in Chemnitz mit AfD-Politikern demonstriert hatten. Danach zählte Gauland Straftaten mit Asylbewerbern und anderen Menschen mit Migrationshintergrund als Tatverdächtigen und sagte weiter: "Es hat in Chemnitz keine Menschenjagden gegeben", sagte Gauland. Wenn Menschen Hass empfänden, sei dies aber nicht grundlos. Die AfD habe nichts zu verbergen, sagte er mit Blick auf Forderungen nach einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Bundeskanzlerin Merkel reagierte nicht direkt auf Gauland, äußerte sich aber zu Beginn ihrer Rede ausführlich zu Chemnitz. Merkel sagte dazu, die Anliegen der friedlichen Demonstranten müssten ernst genommen werden. Die Empörung über das Tötungsdelikt könne aber keine Entschuldigung sein für "menschenverachtende Demonstrationen", "Hetze", "Naziparolen" und Übergriffe auf Menschen, "die anders aussehen".