- Hahn: "Maaßen darf nicht mehr im Amt bleiben"

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Hahn fordert den Rücktritt von Verfassungsschutz-Präsident Maaßen. Hahn, der Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste ist, sagte im Inforadio, Maaßen sei nach seinen Äußerungen zu den Vorkommnissen in Chemnitz nicht mehr im Amt zu halten.

Maaßen habe versucht, die Vorfälle zu bagatellisieren und die Medienberichterstattung in Zweifel zu ziehen.



Maaßen soll heute Nachmittag in zwei Bundestagsausschüssen seine Äußerungen erklären. Nach Medienberichten will er unter anderem argumentieren, dass er missverstanden worden sei. Er sei in Sorge vor einer Desinformations-Kampagne gewesen.