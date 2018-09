- EU-Parlament für Sanktionsverfahren gegen Ungarn

Nach Polen muss sich auch Ungarn einem Sanktionsverfahren wegen Gefährdung von EU-Grundwerten stellen. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Europaparlament stimmte am Mittwoch für das Auslösen eines Rechtsstaatsverfahrens, das im äußersten Fall zum Entzug der Stimmrechte im Ministerrat führen könnte. Norbert Hansen spricht mit unserem EU-Korrespondenten Andreas Meyer-Feist, der die Debatte verfolgt hat.



448 Abgeordnete votierten dafür, 197 dagegen. Für die Einleitung des Verfahrens wurde eine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt. Noch nie zuvor hat das EU-Parlament von seinem Recht Gebrauch gemacht, ein Rechtsstaatsverfahren gegen einen Staat einzuleiten. Auch ein Großteil der Europäischen Volkspartei (EVP) stimmte für die Einleitung. Die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban ist auf europäischer Ebene Mitglied der EVP. Der CDU-Abgeordnete Elmar Brok sagte, er sei mit Orban 30 Jahre befreundet gewesen; doch die Freundschaft sei wohl am Dienstagabend in die Brüche gegangen. Die EVP-Fraktion hatte dort ihre Position für die Abstimmung besprochen. Nun muss der EU-Ministerrat entscheiden, ob er das Verfahren gegen Ungarn einleitet. Auch gegen Polen läuft derzeit ein Rechtsstaatsverfahren; es war von der EU-Kommission eingeleitet worden.

Die Europäische Union sollte nach den Worten des EU-Kommissionspräsidenten Juncker international selbstbewusster auftreten.



Europa müsse sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und ein großer globaler Akteur werden, sagte Juncker in einer Rede vor dem EU-Parlament in Straßburg. Dazu sei es nötig, das Prinzip der Einstimmigkeit bei bestimmten außenpolitischen Entscheidungen aufzugeben.



Juncker warnte zugleich vor einem wachsenden Nationalismus, der Hass sähe und nach Sündenböcken suche. Vielmehr sei ein Patriotismus gefragt, der sich aber nicht gegen andere richtet.



Es war voraussichtlich Junckers letzte Rede zur Lage der Union, weil er in gut einem Jahr aus dem Amt scheidet.