Mi 12.09.2018 | 07:05 | Interviews

- Brok: "Orban hat sich nicht bewegt"

Am Mittwoch wird in Straßburg darüber entschieden, ob die EU ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn einleiten wird. Dafür braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Dafür stimmen wird auch Elmar Brok (CDU), dienstältestes Mitglied des EU Parlaments. Nichtregierungsorganisationen würden in Ungarn nicht frei arbeiten können, so Brok im Inforadio. Außerdem sei die Freiheit von Lehre und Forschung nicht gewährleistet. Das seien jedoch grundsätzliche Prinzipien.