- Neuköllns Bürgermeister fordert stärkeren Druck auf Clans

Der Bürgermeister von Berlin-Neukölln, Martin Hikel (SPD), sieht seinen Bezirk gut gerüstet für den Kampf gegen kriminelle Clans. Zwei Tage nach den tödlichen Schüssen auf den Intensivtäter Nidal R. räumt Hikel jedoch ein, dass diese Brutalität in aller Öffentlichkeit durchaus etwas Neues sei. Er könne nachvollziehen, wenn Menschen jetzt Angst hätten. Deswegen müsse der Druck auf die Clans weiter wachsen.



Am helllichten Tag, vor den Augen seiner Frau und seiner Kindern, inmitten von Spaziergängern wurde am Sonntagnachmittag Nidal R. am Rand des Tempelhofer Felds in Berlin erschossen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Nidal R. ist der Polizei bekannt, und das schon seit 26 Jahren - er saß mehrfach im Gefängnis, gehört zu einer arabisch-stämmigen Großfamilie - für ihn wurde erstmals der Begriff "Intensivtäter" geprägt.

In den vergangenen Wochen waren vor allem in Neukölln die Konflikte zwischen Großfamilien eskaliert: Es gab Schießereien, Massenschlägereien - aber noch nie geschah eine solche Tat "mitten unter uns", umgeben von Spaziergängern, Familien mit Kindern. Viele Berliner sind schockiert nach dem, was sich da am Sonntag in der Oderstraße abgespielt hat. Müssen die Menschen jetzt Angst haben, auf die Straße zu gehen?

Nein, meint Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD), wenngleich auch er einräumt, dass diese Brutalität in der Öffentlichkeit etwas Neues sei und er durchaus nachvollziehen könne, wenn die Menschen jetzt Angst hätten.

Dennoch sieht er seinen Bezirk gut gerüstet für den Kampf gegen die kriminellen Clans. Seit Jahren betreibe Neukölln aber sehr erfolgreich Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zudem seien alle beteiligten Institutionen sehr gut miteinander vernetzt, es gebe regelmäßig Schwerpunkteinsätze und auch eine Staatsanwaltschaft vor Ort: "Ich glaube, dass der Druck auf die kriminellen Teile ganz konsequent erhöht werden muss, nur so können wir den Schlüssel schaffen, dafür, dass sich der Weg der Illegalität eben nicht lohnt, sondern dass der Weg der Legalität tatsächlich der wird, der zum Erfolg führt."