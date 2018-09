- Krischer: Bahn soll sich auf Kerngeschäft konzentrieren

Der Grüne Verkehrspolitiker Oliver Krischer erhebt im Inforadio schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Bahn: Die habe über Träume von einem Weltkonzern ihr Kerngeschäft aus den Augen verloren. Auf die Bundesregierung trage eine Mitschuld, so Krischer: Die Verkehrsminister der letzten Jahre hätten die Bahn alleine gelassen.



"Pünktlichkeit, guter Service und hohe Qualität müssen das Markenzeichen der Eisenbahnen in Deutschland sein." So steht es im Koalitionsvertrag. Das ist jedoch so ziemlich das Gegenteil von dem, was Bahn-Chef Lutz nun in einem Brief an seine Führungskräfte geschrieben hat: noch mehr Verspätungen, schrumpfende Gewinne, steigende Schulden.

Dementsprechend harsch fällt auch das Urteil den grünen Verkehrspolitikers Oliver Krischer aus. Fehlende strategische Entscheidungen über die Ausrichtung des Unternehmens hätten unter anderem zu einem gigantischen Schuldenberg geführt: "Kernproblem ist einfach, dass die Bahn sich nicht auf den Schienenverkehr, auf den Kunden, auf das, was sie eigentlich tun sollte, nämlich Menschen und Güter günstig von A nach B in Deutschland zu transportieren konzentriert. Sondern: Es gibt nach wie vor Träumereien von einem Weltkonzern, man hat 700 verschiedene Unternehmen gegründet, die in der Mongolei, in Namibia und sonst wo aktiv sind. Und darüber ist die eigentliche Aufgabe in den Hintergrund geraten - und das wird der Bahn jetzt zum Verhängnis."