- Historiker Wildt: "Die Gesellschaft soll völkisch gespalten werden"

Gab es in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer? Gab es einen Mob oder gar ein Pogrom in der sächsischen Stadt? Jenseits der politischen Diskussion über die Ereignisse in Chemnitz werden diese Begriffe mit dem Aufstieg von den Nationalsozialisten in den zwanziger, dreißiger Jahren verbunden. "Analogieschlüsse verbieten sich", sagt der Historiker Michael Wildt. "Aber man muss schon sehen, dass sich Gewaltstrukturen entwickeln, die organisierte politische Gewalt hervorrufen können."