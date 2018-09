Bild: dpa

Di 11.09.2018 | 06:25 | Interviews

- Clan-Konflikte: Spitzt sich die Lage zu?

Ein Angriff in einem Charlottenburger Lokal vor einiger Zeit, dann kürzlich Schüsse und eine Verfolgungsjagd. Und am Sonntag dann eine Art Hinrichtung auf offener Straße: Es sieht ganz so aus, als wenn in Berlin ein Bandenkrieg zwischen arabischen Clans beginnt - oder stecken wir schon mitten drin? Was kann dem die Berliner Polizei entgegensetzen? Das fragen wir Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei, GdP.

Nach tödlichen Schüssen auf einen polizeibekannten Straftäter aus einer arabischstämmigen Großfamilie will die Hauptstadt-Polizei Racheakte verhindern. Berlin habe "exzellente Szenekenntnisse", doch Gewaltexzesse ließen sich nicht immer verhindern, sagte der Leiter der Abteilung Organisierte Kriminalität im Landeskriminalamt, Sebastian Laudan, am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. In dem Fall stünden die Ermittlungen erst am Anfang. "Wir müssen Licht ins Dunkel bringen." Das Tatmotiv war noch unklar - zu hören waren aber Spekulationen über Rivalitäten konkurrierender Familien und persönliche Rache.

"Wir ermitteln nicht gegen Familien"

Nidal R. war am Sonntag gegen 17.40 Uhr auf der Oderstraße in Neukölln niedergeschossen worden, wo er mit seiner Familie unterwegs war. Anschließend flüchteten laut Polizei mehrere Menschen mit einem Auto vom Tatort. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Der Angeschossene wurde am Tatort nahe dem Tempelhofer Feld reanimiert und in ein Krankenhaus in Steglitz gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.



Eine heiße Spur zum Täter gibt es noch nicht. Die kurz nach der Tat zunächst getwitterte Information, es sei ein Verdächtiger festgenommen worden, war laut Polizei falsch.



Experte Laudan vom Landeskriminalamt verwies im Innenausschuss auf zahlreiche Aktionen gegen kriminelle Mitglieder von arabischstämmigen Clans wie Durchsuchungen, Beschlagnahmungen von Immobilien und Autos in den vergangenen Wochen. Zugleich betonte Laudan: "Wir ermitteln nicht gegen Familien, sondern gegen Straftäter." Den Clan-Betriff verwende die Polizei nicht, er sei stigmatisierend.