imago/photothek Bild: imago/photothek

Di 11.09.2018 | 06:45 | Interviews

- Haushaltswoche: Was tun mit dem Geld?

Deutschlands Wirtschaft brummt, die Steuereinnahmen des Bundes sprudeln. Was genau mit den Milliardensummen geschehen soll, ist ab diesem Dienstag Thema im Deutschen Bundestag. Die Haushaltswoche beginnt, Finanzminister Scholz (SPD) will seine Planung für 2019 absegnen lassen. Der Staat will 357 Milliarden Euro investieren und die "Schwarze Null" halten. CDU-Finanzpolitiker Ralph Brinkhaus sagt im Interview, was er am wichtigsten findet: "Wir müssen mehr Geld für den Bereich Sicherheit und Verteidigung ausgeben."



Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant wegen der Umsetzung zahlreicher Koalitionsvorhaben mit steigenden Ausgaben von insgesamt 356,8 Milliarden Euro, rund 13 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Er will aber erneut einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden (“schwarze Null“) schaffen. Seit 2014 gelingt es jedes Jahr, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen - das hängt auch mit weiterhin sprudelnden Steuereinnahmen zusammen. Der Etat sieht auch Milliardeninvestitionen im Verkehrsbereich, Ausgaben für ein Baukindergeld für Familien, höhere Rentenzuschüsse sowie Maßnahmen zur Entlastung von Familien in Höhe von knapp zehn Milliarden Euro im Jahr vor. Erstmals seit 17 Jahren könnte trotzdem die Staatsverschuldung wieder unter die für die Stabilität des Euro eigentlich vorgesehene Grenze sinken. Die Schuldenquote soll dank des ausgeglichenen Haushalts mit 58,25 Prozent wieder unter 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) fallen - das entspricht dem sogenannten Maastricht-Kriterium.

Mehr für Verteidigung - zu wenig für die USA?