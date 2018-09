dpa/Zinken Bild: dpa/Zinken

- Clan-Mitglieder bedrohten rbb-Kameramann

Bei einer Schießerei in Neukölln ist am Sonntagabend ein Mann getötet worden. Er wird dem kriminellen Clan-Milieu zugerechnet und verstarb im Klinikum Benjamin Franklin. Dort haben sich nahezu 150 arabische Clan-Mitglieder versammelt. "Vor der Notaufnahme muss es am Sonntagabend ziemlich voll gewesen sein", berichtet unser Reporter Stephan Ozsváth, der sich vor Ort umgehört hat. Zeugen berichten von jungen aggressiven Männern, zu Sachbeschädigungen kam es aber nicht. Ein rbb-Kameramann wurde von ihnen wüst beschimpft.

Bei dem Opfer handelt es sich um den polizeibekannten Intensivtäter Nidal R., das bestätigte die Polizei auf Anfrage von rbb|24. Zuvor hatte die Zeitung "B.Z." berichtet.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagabend in der Oderstraße am Rande des Tempelhofer Felds. Es seien mehrere Schüsse abgegeben worden, sagte eine Polizeisprecherin. Danach seien mehrere Menschen mit einem Auto vom Tatort geflüchtet. Entgegen ersten Informationen gab es bis zum frühen Montagmorgen keine Festnahme. Die Polizei hatte zuvor getwittert, dass ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei.

Bis zu 150 Menschen vor der Klinik