Mo 10.09.2018 | 15:05 | Interviews

- Köthen: Ermittlungen dauern an

Etwa 2.500 Menschen haben am Sonntagabend in Köthen in Sachsen-Anhalt demonstriert. Der Trauermarsch blieb friedlich, allerdings skandierten zugereiste Rechtsextremisten verfassungsfeindliche Parolen. Der Staatsschutz ermittelt. Anlass des Protestmarsches war der Tod eines jungen Deutschen am Wochenende in Köthen. Er starb bei einem Streit mit zwei Afghanen an Herzversagen. Beide sitzen in Untersuchungshaft, berichtet Reporter Jochen Müller. Was genau passiert ist, wird noch ermittelt.

Bei dem sogenannten Trauermarsch hat die Polizei zunächst zehn Anzeigen aufgenommen. Es werde wegen des Verdachts der Volksverhetzung, der Beleidigung, Verstößen gegen das Versammlungsrecht sowie einer Körperverletzung gegen Pressevertreter ermittelt, sagte Sachsen-Anhalts Landespolizeidirektorin Christiane Bergmann am Montag in Magdeburg. Derzeit werde das Demogeschehen auf weitere Straftaten hin ausgewertet. Dafür nutze die Polizei sowohl eigene Erkenntnisse als auch Videoaufzeichnungen und Onlinematerial. Bei einer Kundgebung habe es ein offenes Mikrofon gegeben, dass von der rechtsextremen Szene belegt worden sei, so Bergmann.

Genaue Todesumstände werden noch geprüft