Mo 10.09.2018 | 12:25 | Interviews

- Maaßen hat Bericht eingereicht - Inhalt unklar

Die Äußerungen des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen beschäftigen weiter das politische Berlin. Via Bild-Zeitung hatte er Bundeskanzlerin Angela Merkel widersprochen: Es gebe keine Indizien dafür, dass es in Chemnitz Hetzjagden gegeben habe. Gleichzeitig sprach er von "gezielten Falschinformationen". Belege ist er bislang schuldig geblieben. "Inzwischen hat Maaßen im Innenministerium und im Kanzleramt seinen Bericht abgegeben", weiß Horst Kläuser aus unserem Hauptstadtstudio. Was darin steht, ist aber noch unbekannt.