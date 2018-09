imago/Anas Aldyab Bild: imago/Anas Aldyab

Mo 10.09.2018

- Idlib: "Wir bereiten uns darauf vor, dass ein massiver Flüchtlingsstrom einsetzt"

In Syrien gerät zunehmend Idlib in den Fokus. Die Region mit ihren drei Millionen Einwohnern ist die letzte noch verbliebene Hochburg der Aufständischen in Syrien. Während sich russische Luftangriffe häufen und das Assad-Regime die Provinz zurückerobern will, wächst die Not der Menschen vor Ort. Dirk Hegmanns ist Regionaldirektor der Welthungerhilfe für die Türkei, Syrien und den Libanon. Er sagt: "Bei einem massiven Angriff sind laut Schätzungen der UN sehr große Fluchtbewegungen zu erwarten. Zwischen 500.000 und 700.000 Menschen könnten dann in den Norden von Syrien fliehen."